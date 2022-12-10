Депутат Госдумы предложил поднять пенсию работающим россиянам за счет страховых баллов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что трудящимся пенсионерам, которым и так не индексируют пенсии, надо снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов. Об этом сообщает Ura.ru.

В настоящий момент продолжающим работать пенсионерам могут начислить за год не больше трех страховых баллов.

«Работодатель, выплачивая заработную плату, направляет взносы, в том числе для формирования пенсии. Чем выше зарплата, тем больше заработанных баллов», — уточнил парламентарий.

Как считает Нилов, пенсионер, решивший и дальше работать, за год может получить больше трех баллов, если на это не будет ограничений.

«Это нарушение страховых принципов. Это несправедливо. Поэтому мы хотим убрать искусственные ограничения...», — добавил депутат Государственной думы.

Ранее правительство России не поддержало законопроект о выплате 13-й пенсии в декабре.