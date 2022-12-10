Эксперт Манкевич допустил рост товарооборота России и Китая до $280-300 млрд к 2024 году

Объем товарооборота России и Китая может вырасти до $280-300 млрд к 2024 году из-за переориентации поставок различных товарных категорий из Европы в Азию и совершенствования механизмов взаиморасчетов между двумя странами. Слова председателя Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича приводит РИА Новости.

«Если на Китай будет переориентирована хотя бы треть экспорта России в Европу, то это увеличит товарооборот с Китаем минимум на $50 млрд <.....> Вторым драйвером роста станет совершенствование механизмов взаиморасчетов. Третий фактор — совершенствование системы пунктов пропуска. Таким образом, по нашим оценкам, к 2024 году торговля РФ и КНР достигнет $280-300 млрд», — заявил Манкевич.

По его словам, одним из ключевых факторов роста товарооборота России и Китая выступят международных санкции против Москвы со стороны западных стран. Так, в рамках ограничений власти Евросоюза (ЕС) запретили или готовятся запретить экспорт из России угля, золота, продукции металлургии, морепродуктов, древесины, и т.д.

Еще одним фактором выступит переориентация на расчеты в национальных валютах, включая рубли и юани, между Москвой и Пекином за поставки энергетических ресурсов. В дальнейшем список товарных категорий, по которым две страны не будут расплачиваться в евро и долларах, может расшириться, заключил Манкевич.

7 декабря аналитики Главного таможенного управления КНР представили статистические данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев 2022 года вырос на 32%. В денежном выражении этот показатель достиг отметки $172,4 млрд. За этот период Пекин экспортировал товаров на $67,3 млрд (+13,4%), Москва — на $105 млрд (+47,5%).