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Авиакомпания «Россия» начнет штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Авиакомпания «Россия» приняла решение штрафовать пассажиров, которые отказываются от полета без уважительной причины после того, как дверей самолета объявляются закрытыми и объявляется готовность к вылету, сообщает РИА Новости, ссылаясь на перевозчика.

«Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты», — поясняется в релизе.

Отмечается, что подобные отказы портят репутацию перевозчика и подрывают доверие путешественников. Также в компании пояснили, что компенсация за снятие человека с рейса за его счет позволит не повышать тарифы.

Перевозчик напомнил, что в расходы на оплату процессов наземного обслуживания входят затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета. Ранее оплата этого ложилась на авиакомпанию.

Уточняется, что до момента закрытия дверей еще есть возможность оперативно организовать выход пассажира из лайнера. После отказаться можно только при наличии угрозы жизни или здоровью.

В начале ноября петербуржец получил штраф 54,5 тыс. рублей за то, что покурил в самолете электронную сигарету.

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