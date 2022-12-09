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Кабмин ввел пошлину в размере 35% на оружие, шампуни и благовония из «недружественных» стран

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Правительство России ввело пошлины в размере 35% на определенные товары, которые ввозятся из недружественных стран. Об этом сообщается в опубликованном на портале правовой информации документе.

«Утвердить по 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации», — отметили в публикации.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом в документе указывается, что пошлины вводятся в размере 35%.

В постановлении также сообщается, что пошлина вводится на товары, по которым имеются аналоги, не уступающие по качеству. Речь идет о шампунях, средствах для волос, средствах для чистки зубов, средствах для бритья и прочих товарах. Также соответствующая пошлина вводится на благовония и оружие, в частности на ружья, спортивные и охотничьи винтовки, ракетницы и патроны.

8 декабря «Российская газета», ссылаясь на предложение Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности писала, что фанера, мебель и упаковка из «недружественных» стран должна быть запрещена в России.

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