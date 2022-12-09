Минфин начал работать над добровольной программой долгосрочных сбережений граждан

Министерство финансов начало разработку программы долгосрочных сбережений для граждан, благодаря которой они смогут получать дополнительный доход по госвыплатам после достижения пенсионного возраста. Об этом заявили в пресс-службе Минфина.

«Одним из актуальных вопросов Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года является разработка программы долгосрочных сбережений. Она направлена на повышение благосостояния россиян и позволит получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций», — отметили в пресс-службе.

В Минфине добавили, что средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации и другие ценные бумаги. По программе средства государства будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

В ведомстве указали, что по программе ее участники, в случае особых жизненных ситуаций, могут получить все деньги. При этом в обычном банке досрочное снятие вклада предусматривает определенные финансовые потери.

В конце ноября РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) писал, что валютные сбережения российских граждан по состоянию на 1 ноября обновили минимальный уровень 2012 года. Отмечается, что в настоящее время остатки накоплений россиян на счетах и депозитах в валюте упали до $60 млрд.