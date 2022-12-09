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Минфин начал работать над добровольной программой долгосрочных сбережений граждан

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов начало разработку программы долгосрочных сбережений для граждан, благодаря которой они смогут получать дополнительный доход по госвыплатам после достижения пенсионного возраста. Об этом заявили в пресс-службе Минфина.

«Одним из актуальных вопросов Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года является разработка программы долгосрочных сбережений. Она направлена на повышение благосостояния россиян и позволит получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций», — отметили в пресс-службе.

В Минфине добавили, что средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации и другие ценные бумаги. По программе средства государства будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

В ведомстве указали, что по программе ее участники, в случае особых жизненных ситуаций, могут получить все деньги. При этом в обычном банке досрочное снятие вклада предусматривает определенные финансовые потери.

В конце ноября РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) писал, что валютные сбережения российских граждан по состоянию на 1 ноября обновили минимальный уровень 2012 года. Отмечается, что в настоящее время остатки накоплений россиян на счетах и депозитах в валюте упали до $60 млрд.

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