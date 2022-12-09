Товарооборот между Китаем и арабскими странами оказался выше $300 млрд

Товарооборот Китая и арабских стран за год превысил 300 млрд. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на китайско-арабском саммите, передает телеканал «Аль-Арабия».

«Мы стремимся к всестороннему сотрудничеству для продвижения общих китайско-арабских интересов. Товарооборот между арабскими странами и Китаем превысил $300 млрд», — отметил Си Цзиньпин

По его словам, Китай уже сейчас эффективно сотрудничает с арабскими странами в области энергобезопасности и продовольственной безопасности. Поэтому взаимодействие продолжится и дальше ради общего будущего.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подтвердил, что отношения арабских стран с Китаем строятся на сотрудничестве во многих областях.

8 декабря газета Financial Times писала, что Индия решила вступить в противостояние с Китаем за господствующее положение над рынком Южной Азии, увеличивая свое присутствие в регионе.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР сообщали, что товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и составил рекордные $172,4 млрд. Китай за этот период экспортировал в Россию товаров на $67,3 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 13,4%.