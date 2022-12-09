Украинский Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России

Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила пресс-служба банка.

В заявлении отмечается, что Ощадбанк понес значительные убытки, многие отделения банка получили повреждения из-за боевых действий.

В июне Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с новым иском в отношении России. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В иске украинская сторона обвиняет власти России в нарушении Европейской конвенции по правам человека, требуя полного вывода войск и присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам.

Министр пояснил, что документ касается периода от 24 февраля до 7 апреля, когда «войска ушли с окраин Киева».

В конце марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «основные задачи российских Вооруженных сил на Киевском и Черниговском направлениях выполнены».