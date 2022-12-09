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США ввели санкции в отношении Китая на основании «закона Магнитского»

США ввели санкции против ряда физлиц и компаний КНР в рамках «закона Магнитского»

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Aly Song/Reuters

Власти США расширили санкции против Китая в рамках «закона Магнитского». Об этом на своем сайте сообщает Минфин Соединенных Штатов.

Как указали в министерстве, в санкционный список были включены физлица Ли Чжэньюй и Синьжун Чжо, «а также сети организаций, которые они контролируют», включая компании Dalian Ocean Fishing, Pingtan Marine Enterprise. Также ограничения введены в отношении 157 судов под флагом КНР, которые, по данным американской стороны, якобы связаны с компаниями, оказавшимися под санкциями.

По информации ведомства, рестрикции вводятся за причастность к нарушению прав человека.

Ранее США ограничили поставки продукции для выпуска полупроводников 28 компаниям из КНР.

В США «закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года. Принятие этого документа было вызвано смертью юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве.

Кремль расценил введение американских санкций как вмешательство во внутренние дела России, а МИД РФ охарактеризовал этот шаг как «провокацию».

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