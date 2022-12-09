Путин: РФ подумает о сокращении добычи нефти в ответ на введение потолка цен

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ подумает о сокращении добычи нефти в ответ на введение потолка цен странами Запада. Его слова в ходе пресс-конференции на саммите ЕАЭС в Киргизии передает ТАСС.
Новость дополняется.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ подумает о сокращении добычи нефти в ответ на введение потолка цен странами Запада. Его слова в ходе пресс-конференции на саммите ЕАЭС в Киргизии передает ТАСС.
Новость дополняется.
© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)
Учредитель: АО «Газета.Ру»
Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67
Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1
Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01
Электронная почта: gazeta@gazeta.ru
Озвучка материалов –