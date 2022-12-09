Парламент Молдавии запретил отключать должников от коммунальных услуг этой зимой

Парламент Молдавии ввел запрет на отключение должников от коммунальных услуг из-за сложного экономического положения на фоне роста цен на газ. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Голосами 70 депутатов утвержден законопроект о запрете отключений от жилищно-коммунальных услуг в холодный период с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года», — отметили в публикации.

В документе добавили, что такая мера необходима из-за того, что сложилось тяжелое экономическое положение в связи с ростом цен на газ. Из-за этого жители не могут оплатить свои счета.

В публикации указали, что запретом на отключение коммунальных служб могут воспользоваться те, кому присвоили категорию высокой или очень высокой уязвимости. При этом общая сумма долга за холодный период для тепловой энергии и газа не должна быть выше $260, а за электроэнергию – не выше $77.

В начале августа глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в Telegram-канале сообщил, что компания прекращает поставки газа должникам с 1 августа. По его словам, в течение недели было отключено более 700 точек потребления, задолженность которых превышает четыре миллиона леев.