В Минэнерго заявили о подготовке указа Путина об ответе на потолок цен на российскую нефть

Глава Министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть будут оформлены указом президента, который сейчас готовится. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

«Готовится документ в виде указа президента. После его выхода мы обнародуем, какое решение было принято», — сказал министр.

Как отметил Шульгинов, предложения по реакции РФ на ценовой потолок сейчас находятся в правительстве. Позднее будет принято решение по одному или двум из трех вариантов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал введение потолка цены на отечественную нефть абсурдным шагом.

По его словам, страны G7, Евросоюз (ЕС) и Австралия своим действиями дестабилизируют мировой энергетический рынок, поскольку подменяют рыночный процесс ценообразования.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.