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В Минэнерго заявили о подготовке указа Путина об ответе на потолок цен на российскую нефть

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Павел Быркин/РИА «Новости»

Глава Министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть будут оформлены указом президента, который сейчас готовится. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

«Готовится документ в виде указа президента. После его выхода мы обнародуем, какое решение было принято», — сказал министр.

Как отметил Шульгинов, предложения по реакции РФ на ценовой потолок сейчас находятся в правительстве. Позднее будет принято решение по одному или двум из трех вариантов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал введение потолка цены на отечественную нефть абсурдным шагом.

По его словам, страны G7, Евросоюз (ЕС) и Австралия своим действиями дестабилизируют мировой энергетический рынок, поскольку подменяют рыночный процесс ценообразования.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

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