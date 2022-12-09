Bloomberg: Евросоюз увеличит в 2023 году на €2 млрд финансирование Европейского фонда мира

Страны Европейского союза планируют повысить размер Европейского фонда мира (European Peace Facility) для финансирования поставок оружия, в том числе на Украину, на €2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

EPF был создан в марте 2021 года с целью повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Изначально планировалось выделить фонду около €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год.

По данным агентства, свыше половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и в Евросоюзе намерены продолжить поддерживать Киев.

Отмечается, что министры иностранных дел стран Евросоюза могут подписать этот документ на встрече в Брюсселе 12 декабря. Если же к тому времени окончательное решение не будет принято, то европейские лидеры могут рассмотреть этот вопрос позже на следующей неделе.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев обеспокоен тем, что Венгрия может заблокировать или замедлить выделение финансовой помощи от Евросоюза Украине на €18 млрд.