Лукашенко заявил, что «примитивная штамповка» Западом санкций начинает затихать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 9 декабря, на заседании Высшего Евразийского экономического совета высказался о западных санкциях.

«Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать», — цитирует его сайт «Аргументы и факты».

По словам Лукашенко, это связано с тем, что «все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали».

«Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий», — отметил политик.

Ранее Общественная служба новостей писала о том, что Еврокомиссия в четверг, 8 декабря, передала предложения по новому пакету санкций против России представителям стран-членов.