Bild: в Германии допускают краткосрочные отключения электричества зимой

Немецкие власти допускают краткосрочные отключения электроэнергии в ряде регионов в зимний период, сообщает Bild. Об этом издание пишет со ссылкой на доклад, который был подготовлен для правительства федеральной земли Баден-Вюртемберг.

По данным Bild, крупные предприятия, потребляющие много электроэнергии, могут отключить от сетей на период до 1,5 часов. Также вероятны отключения некоторых районов городов. В документе отмечается – меры контролируемые и направлены на стабилизацию энергосетей.

Ранее в правительстве Германии задумывали облагать сверхприбыль газовых, нефтяных и угольных компаний, которая получена на фоне энергокризиса, налогом в 33%, напоминает Общественная служба новостей.

Нововведение вступает в силу в конце 2022 года, ограничения коснутся менее 100 компаний.