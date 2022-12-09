В Кремле назвали введение потолка цен на нефть абсурдным шагом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал введение потолка цены на отечественную нефть абсурдным шагом, написала газета «Известия».

«Идет экспертное обсуждение (ответа на введение предела цены на российское сырье), оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги», — сказал представитель Кремля.

По его словам, страны G7, Евросоюз (ЕС) и Австралия своим действиями дестабилизируют мировой энергетический рынок, поскольку подменяют рыночный процесс ценообразования.

Песков добавил, что Москва отреагирует в соответствии со своими интересами и точно не станет торговать с теми, кто поддержит потолок цен на нефть.

Ранее 9 декабря в ценовом агентстве Argus сообщили, что после введения потолка цен в $60 за баррель на морские поставки российской нефти стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

На этой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что российские власти рассматривают три варианта ответа на введение потолка цен на импорт нефти из России. Первый вариант — полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение. В том числе, если они приобретают сырье через посредников. Второй — запрет на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть. И третий — введение так называемой индикативной цены: определение максимального дисконта нефти Urals к сорту Brent. При увеличении дисконта продажу хотят запретить.