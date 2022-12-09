В Германии допустили краткосрочные отключения электричества зимой в ряде регионов

Власти Германии допустили краткосрочные отключения электричества в ряде регионов этой зимой. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на доклад, который подготовили для правительства федеральной земли Баден-Вюртемберг.

По информации издания, крупные организации, потребляющие большой объем энергии, могут отключить от энергосетей на срок до полутора часов.

Кроме того, существует вероятность отключения электричества в отдельных районах городов. В документе отметили, что меры будут носить контролируемый характер и должны оказать эффект стабилизации энергосетей.

В середине ноября издание Welt am Sonntag сообщило, что глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер спрогнозировал краткосрочные отключения электричества этой зимой.

Во второй половине ноября газета Die Welt написала, что министерство финансов Германии по рекомендации Евросоюза (ЕС) намеревается облагать сверхприбыли нефтегазовых предприятий налогом в размере 33%.