Правительство дополнительно выделит более 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году

Российское правительство дополнительно выделит более 7,4 млрд рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году. Информацию об этом пресс-служба кабинета министров опубликовала в своем Telegram-канале.

«Решение о дополнительном финансировании было принято правительством исходя из прогноза прироста численности медработников на будущий год», — сказано в сообщении правительства.

Ожидается, что в 2023 году в стране окажется на 18 тыс. больше врачей, среднего медицинского персонала — на 20 тыс.

На этой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дополнительные 58,6 млрд руб. на зарплаты медикам уже направили в регионы. Мурашко уточнил, что деньги должны выплатить медикам или направить на покрытие необходимых расходов.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объема субвенций почти на 15 млрд руб. для оказания обязательной медицинской помощи жителям регионов со сложными климатическими и географическими условиями.