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Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет, выделяющий на Украину $800 млн

Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет в размере $858 млрд на 2023 год

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Rodrigo Abd/AP

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начинается с 1 октября) в размере $858 млрд, сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию заседания.

Отмечается, что голосование продолжается, но инициатива уже набрала достаточное количество голосов для ее утверждения.

Также инициатива подразумевает выделение не менее $800 млн на помощь по обеспечению безопасности Украине и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе в отношении России.

Помимо прочего, документ предусматривает санкции за связанные с золотом операции с РФ, продление на пять лет запрета на сотрудничество с Москвой в военной сфере, а также «делает постоянным запрет на обмен информацией, касающейся систем ПРО, с РФ».

Также в проекте говорится, что Вашингтон будет препятствовать участию российских представителей в мероприятиях Группы двадцати и ряда других международных организаций.

Теперь проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенат и в случае его утверждения поступит на подпись к действующему президенту страны Джо Байдену.

Ранее в МИД РФ заверили, что Россию никто не может исключить из G20

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