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Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель

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Depositphotos

В рамках ужесточения антироссийских санкций Норвегия ввела потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель, сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное заявление МИД королевства.

В документе ведомства поясняется, что мера введена для сокращения доходов Москвы от продажи сырой нефти в третьи страны.

«Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и его союзников», — сообщила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Еврокомиссия сообщала, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

По информации газеты «Ведомости», российские власти рассматривают три варианта ответа на введение странами G7 и Австралии потолка цен на импорт нефи.

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