В Турции объяснили пробку из судов на входе в Босфор

Турецкое Генеральное управление мореходства заявило, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По информации агентства, проход через пролив Босфор был запрещен с 1 декабря всем танкерам с нефтью, которые не могут предоставить письмо с подтверждением страховки. Турецкие власти добавили, что продолжат требовать документ, несмотря на то, что причина отказа в выдаче писем неясна.

«Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке», — пояснили в Генеральном управлении мореходства.

Ранее в Минтрансе Турции подтвердили, что не будут пропускать суда без необходимых страховых документов в Босфор и Дарданеллы.