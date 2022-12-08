Производители из РФ предложили запретить в стране мебель и упаковку из «недружественных» стран

Фанера, мебель и упаковка из «недружественных» стран должна быть запрещена в России. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на предложение Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Ассоциация предложила ввести запретительные ввозные таможенные пошлины на импорт лесобумажных товаров из «недружественных» стран. Речь идет об отдельных видах мебели, фанеры, МДФ, бумаги и упаковки. При этом фанера – самая пострадавшая отрасль в стране, где было потеряно свыше половины рынка. Кроме того, на фоне снижения цен производство фанеры в России находится на уровне 2010 года.

По словам генерального директора ассоциации Тимура Иртуганова, большинство стран, которым Россия отправляло фанеру, сейчас стали «недружественными». По отдельным видам заготовка дерева снизилась почти на треть (30%). Также есть отдельные случаи, где производство и вовсе остановилось.

Он добавил, что необходимо поддержать отрасль деревообработки для того, чтобы избежать остановки предприятий и роста безработицы. Также можно было бы установить приоритетное право для отечественных предприятий поставлять продукцию на новые российские территории.

1 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сейчас многие предприятия кардинально перестраивают свою деятельность, появляются новые приоритеты в транспортной и логистической сфере, в том числе из-за введенных в отношении РФ санкций недружественных стран. По словам премьера, государство этому активно содействует, помогает занять освободившиеся ниши и освоить новые направления.