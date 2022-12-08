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Чиновники Нигерии заявили о топливном дефиците в республике

Чиновники Нигерии заявили, что запасов топлива в стране хватит на 32 дня, передает ФАН.

По информации источника, большинство заправочных станций подняли цены на бензин практически в два раза.

Кроме того, владельцы общественного транспорта увеличили стоимость проезда на 50–80%.

Власти республики отказались брать ответственность за кризис и обвинили в проблеме национальную нефтяную компанию Нигерии (NNPC).

Одной из причин топливного дефицита стала подпольная экономическая деятельность бандформирований. Радикалы наладили нелегальную добычу нефти и лишают Нигерию стратегического ресурса, а также значительных поступлений в бюджет.

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