Марин Ле Пен считает, что глупо вести энергетическую войну с РФ при нехватке энергоресурсов

Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что энергетическая война с РФ, когда во Франции выключают свет и требуют отключить отопление из-за дефицита электричества, будет глупой. Об этом сообщает RTL.

По мнению политика, такая стратегия и конфронтация с Россией будет недальновидной.

Санкции против России не должны затрагивать сферу энергетики, считает Марин Ле Пен.

«Нельзя вести энергетическую войну против России в то время, как у нас самих нет энергии. Это глупо. Санкции, которые приняты сейчас, имеют гораздо более тяжелые последствия...» — добавила экс-кандидат в президенты Франции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.