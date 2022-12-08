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Парижский суд постановил взыскать с РФ $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Кассационный суд Парижа отменил решение апелляционного суда города от 2021 года и постановил взыскать с России $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины»

Требования украинского банка были связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Россия должна была выплатить украинскому банку компенсацию за якобы причиненные убытки в размере более $1 млрд.

Как заявляли в Минюсте России, крымское отделение Ощадбанка было создано 1 января 1992 года, а значит, данные инвестиции не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ранее Франция объявила о начале работы по созданию трибунала, который будет расследовать действия России на Украине.

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