ЦБ: эмбарго на нефть станет новым шоком для РФ, несмотря на стабилизацию экономки

Экономика России после стабилизации может испытать новый шок в связи с началом действия потолка цен на российскую нефть и запретом на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Экономика России в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре, рассказали аналитики регулятора.

Они отмечают, что это произошло благодаря решению части проблем с логистикой, перенаправлению экспортных и импортных потоков, росту спроса на продукцию отдельных отраслей по мере структурной перестройки экономики на фоне поддержки со стороны бюджета и оживления кредитования по мере смягчения денежно-кредитной политики.

«Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть», — прогнозируют в ЦБ.

Как подчеркнули в ЦБ, санкции имеют продолжительный накопительный эффект, который со временем уменьшает потенциал экономики через снижение ее производительности и эффективности. В основном это касается поставок высокотехнологичной промежуточной продукции и продукции инвестиционного назначения, а также ограничений на экспорт, пояснили экономисты.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка разрабатывается.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начинает работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».