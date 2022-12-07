Цена нефти Brent на бирже упала ниже $77 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года

Цена нефти Brent опустилась ниже отметки в $77 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE.

Стоимость Brent на 22:23 мск упала на 3,52%, до $76,96 за баррель. Однако чуть позже падение было немного отыграно, и Brent торговался на отметке $77,47 за баррель (-2,37%).

6 декабря стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $80 за баррель впервые с 6 января.

Накануне телеканал BBC сообщил, что после вступления в силу решения стран Евросоюза (ЕС) и G7 о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель выросли цены на сырье. По данным канала, нефть Brent торговалась на рынках стран Азии по цене более $86 за баррель, что приблизительно на 1% больше, чем до введения ограничений.

Ранее исследователь компании Daishin Securities Ким Со Хен заявил, что введение предельной цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет резкий рост нефтяных котировок.