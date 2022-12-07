Bloomberg: Лондон утратил статус финансовой столицы Европы после Brexit

Лондон больше не является финансовой столицей Европы после того, как Британия вышла из Евросоюза (ЕС), совершив Brexit. Об этом Bloomberg заявил гендиректор и председатель правления фондовой биржи Euronext Стефан Бужна.

«Лондон ранее был крупнейшим финансовым центром ЕС, сегодня он крупнейший только в Соединенном Королевстве», — отметил Бужна.

По его словам, многие компании, которые раньше были зарегистрированы в Лондоне, сейчас покинули его пределы. Например, авиакомпания Ryanair сейчас ведет свои дела в Дублине, а звукозаписывающая корпорация Universal Music Group располагается в Амстердаме.

24 ноября газета Financial Times писала, что несколько британских компаний и организаций направили правительству страны письмо, в котором попросили власти отказаться от исключения из свода законов Великобритании в 2023 году ряда европейских актов.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Лондон уступил место крупнейшего фондового рынка Европы Парижу. По данным агентства, общая стоимость акций компаний, торгуемых на этих биржах, составляет $2,823 трлн для фондового рынка Франции и $2,821 трлн для фондового рынка Британии.