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Глава Минэкономразвития Решетников назвал причины успешного турсезона в России

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Малый и средний туристический бизнес активно пользуется специальным пакетом мер поддержки Минэкономразвития для МСП. Об этом 7 декабря в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по туризму сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Отдельно скажу про меры поддержки для малых и средних предприятий именно в пересечении с туризмом. В этом году предприниматели, по данным ЦБ, получили кредитов на 77 млрд в этой сфере, из них четверть — 18,5 млрд рублей — это льготные программы кредитования корпорации МСП. Средства пошли на развитие инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц, отелей», — отметил министр.

Помимо мер поддержки Корпорации МСП туристическим бизнесом востребована отдельная программа стимулирования кредитования и
программы поддержки в рамках постановления 1764 — речь идет о субсидии МСП на возмещение недополученных ими доходов по кредитам по льготной ставке, выданным, начиная с 2019 года.

Субъектам МСП в сфере туризма предоставлено кредитов на сумму 15,4 млрд руб. по льготным ставкам до 11% годовых. В основном, это кредиты на развитие инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц, отелей, уточнил Решетников.

В качестве примера глава ведомства назвал курорт «Доброград» во Владимирской области, где будет расширен комплекс апартаментов для отдыха на природе. В Новосибирской области, по его словам, планируется приобрести новое здание для расширения гостиницы, а в Ярославской области построят новый корпус для пансионата.

Кроме того, востребованы кредиты в рамках механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП. В этом году бизнес получил 4,5 млрд руб. Это в 1,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Число предпринимателей, охваченных программами, выросло в 14 раз.

Министр подчеркнул, что в рамках нацпроекта по туризму на ближайшие три года в бюджет заложено более 90 млрд руб.

Он добавил, что среди ключевых приоритетов — грантовая поддержка бизнеса на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и туристических маршрутов, организация безбарьерной среды, льготное кредитование для строительства и реконструкции отелей.

Ранее генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что компании из сферы туризма получили в виде кредитов, обеспеченных в рамках традиционного гарантийного механизма Корпорации МСП, более 419 млн руб.

Эти средства, по его словам, помогли турбизнесу удовлетворить выросший спрос на внутренний туризм.

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