Interia: рост числа дефолтов по ипотеке в Польше бьет рекорды ежемесячно

Жители Польши стали испытывать проблемы с выплатами ипотечных кредитов на фоне снижения доходов, отчего дефолты по ипотеке бьют рекорды каждый месяц. Об этом сообщает портал Interia, ссылаясь на Бюро кредитной информации.

Несмотря на то, что польские банки заявляют об отсутствии проблем с выплатами ипотечных кредитов у поляков, даже на фоне роста ставок и замедления экономики, Бюро кредитных историй (БКИ) Польши заявляет о том, что в октябре жители перестали платить ипотеку на сумму свыше 450 млн злотых ($100,47 млн). Причем сумма неплатежей в последнее время растет ежемесячно.

Авторы статьи отметили, что в польском обществе часто руководствовались мнением, что даже если нет денег на оплату аренды, страховку ребенка, рассрочки не телевизор, ипотека оплачивалась в любом случае, так как была максимально доступной. Однако сейчас качество кредитного портфеля стало ухудшаться, и даже кредитные каникулы лишь временно консервируют процесс ухудшения его качества.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что кредитные каникулы подходят лишь для богатых жителей, которые могут выполнить условия их получения. Реально нуждающиеся же не смогут ими воспользоваться. Поэтому, вполне возможно, что для многих ипотека станет недоступной. А если ипотека становится недоступной, то и жилищное строительство может резко упасть.

В конце ноября газета Rzeczpospolita со ссылкой на циклическое исследование поведения потребителей Barometr Providenta писала, что почти половина жителей Польши намерены экономить на праздновании Рождества. Отмечается, что около половины граждан Польши будут покупать все, что им нужно, однако ограничатся самыми дешевыми продуктами.