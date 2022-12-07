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Россияне увеличили долю интернет-платежей с помощью карты «Мир» до 26% за год

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Доля карт платежной системы «Мир» в ноябре 2022 года достигла показателя в 26,2% по сравнению с 17,4% в ноябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полученные данные исследования провайдера финансовых сервисов Qiwi и платежного агрегатора IntellectMoney по обороту карт платежных систем Visa, Mastercard и «Мир».

«В ноябре 2021 года доля карт «Мир» в общем обороте составляла 17,4%. К ноябрю 2022 года она выросла до 26,2%», — отметили в исследовании.

В публикации указали, что сильный прирост интернет-платежей при помощи карты «Мир» начался в апреле 2022 года. Однако самый пик пришелся на июнь, где общая доля карт «Мир» в платежах поднялась до 38%, после чего показатели немного упали и к ноябрю закрепились на отметке 26,2%. При этом больше всего картой «Мир» россияне пользовались при погашении кредитов, где доля выросла с 20,3% до 44,1%. Также выросла доля покупок в интернет-магазинах, до 39,3%, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По словам руководителя департамента по развитию эквайринга в QIWI и платежного агрегатора IntellectMoney Ришата Аббазова, в этом году основной частью работы финансового сектора страны стало сохранение работы в привычных сервисах в условиях санкций. Поэтому платежная система «Мир» стала стремительно развиваться, так как россияне стали выбирать ее за надежность, дополнительные бонусы и кешбэк-программы.

22 ноября агентство Bloomberg сообщило, что отказ шести из девяти стран обслуживать платежную систему «Мир» можно назвать «крахом» России в желании создать свою альтернативу Visa и Mastercard в условиях экономических санкций.

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