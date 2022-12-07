В Российском зерновом союзе сообщили, что конкуренция по экспорту зерна между Россией и Украиной не будет роковой

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что конкуренция между Россией и Украиной по экспорту пшеницы после продления в ноябре зерновой сделки уже наблюдается, но «роковой» она не станет.

«Конкуренция с Украиной по экспорту пшеницы уже наблюдается. У России и Украины один регион отгрузки – Причерноморье. Это вполне естественная конкуренция. Но я не думаю, что конкуренция между РФ и Украиной в рамках экспорта зерна будет роковой. Украина – экспортер в первую очередь кукурузы. Наш кукурузный экспорт незначителен. Но по ячменю нам придется конкурировать с той же Австралией за рынки Саудовской Аравии. Однако это нормальная ситуация: мы умеем работать в условиях конкуренции. Бывало и пожестче», — рассказал Корбут.

По прогнозам главы союза, объем экспорта российской пшеницы в декабре составит 4,5 млн тонн. Это очень много для декабря, добавил он. Корбут уточнил, что российские экспортеры зерна в течение первых трех месяцев сезона адаптировались к неформальным ограничениям вывоза агрокультур – по расчетам, страхованию, фрахту. Поэтому можно ожидать роста объемов экспорта зерна, в том числе рекордов, уточнил Корбут.

По его мнению, для дальнейшего наращивания объемов вывоза зерна из России государство должно устранить ряд существующих барьеров.

«Власти должны создать условия, чтобы зернопроизводителям было выгодно продавать в мир зерно. Надо решить вопрос с пошлиной. Сейчас пошлина такова, что зерно продается по уровню себестоимости. Это не стимулирует никакие продажи, они идут как вынужденные», — привел пример глава союза.

С января пошлина на пшеницу составляет $94,9 за тонну, на ячмень — $83,5, на кукурузу — $69 за тонну.

«Нужно также решить вопрос с квотами и параллельным импортом, который сейчас в плане зерна работает только через мелкие компании», — подытожил Корбут.