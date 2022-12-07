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Фон дер Ляйен сообщила, что Италия сократила долю российского газа в поставках до 10%

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Yves Herman/Reuters

Италия сократила долю российского газа в поставках с 40% до порядка 10%. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, написало агентство РИА Новости.

На прошлой неделе газета Il Sole 24 Ore написала, что Италия закупила в октябре 31 млн кубометров российского газа, что на 98,7% меньше относительно октября 2021 года. В октябре прошлого года Рим импортировал 2,29 млрд кубометров топлива из России.

В тот же период министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин сообщил, что республика нуждается в 20 млн кубометрах российского газа ежедневно.

Во второй половине июля фон дер Ляйен заявила, Европе необходимо готовиться к полному прекращению импорта газа из России. Тогда глава ЕК отметила, что ЕС начал обращаться «к более надежным» энергетическим партнерам.

В начале октября премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман сказал, что сложившаяся международная обстановка привела к росту спроса на газ североафриканской страны со стороны Европы.

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