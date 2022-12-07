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Китай достроил до Шанхая газопровод для поставок из России по «Силе Сибири»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пекин достроил на своей территории еще один участок газопровода, который соединен с «Силой Сибири». Теперь газопровод на территории Китая доходит до Шанхая. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на сообщение строительной компании PipeChina.

Восточный маршрут поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай следует от российского Благовещенска через город Хэйхэ и далее соединяется с газотранспортной сетью КНР.

В Китае у газопровода три участка: северный, центральный и южный, которые в общей сложности имеют протяженность 5111 км и проходят через девять провинций.

Строительство северного и центрального участков полностью завершили и ввели в эксплуатацию. Окончательно достроить всю сеть Китай планирует к 2025 году. К этому же времени Пекин намеревается нарастить поставки до 38 млрд кубометров в год.

В первой половине октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из России в Китай запланированы на уровне 22 млрд кубометров в 2023 году. По итогам 2022 года ожидается, что объемы топливного экспорта по этому направлению составят 15 млрд кубометров.

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