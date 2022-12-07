«Джамилько» подал заявку на регистрацию бренда Motherbear вместо ушедшего из России Mothercare

В начале декабря торговая компания «МФК Джамилько» подала заявку на регистрацию бренда Motherbear. Предполагается, что под этим брендом откроются магазины ушедшей с российского рынка британской фирмы Mothercare, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс.

«Торговая компания «МФК Джамилько» подала заявку на регистрацию бренда Motherbear после решения приобрести сеть магазинов Mothercare. Заявка была подана 1 декабря», — говорится в материале.

По словам руководителя направления аренды торговых площадей ретейл-департамента CORE.XP Надежды Цветковой, желание «Джамилько» сменить название магазинов говорит о стремлении компании сохранить связь с предыдущим брендом. Особых проблем у фирмы по поводу данного вопроса возникнуть не должно.

16 ноября, «Джамилько» обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу приобретения компании «Монэкс Трейдинг», принадлежащей кувейтской Alshaya Group. У арабской компании есть мастер-франшиза британского бренда детских товаров Mothercare в России. Однако летом ее руководство приняло решение уйти с российского рынка в связи с действием международных санкций и обострении геополитической обстановки в мире.