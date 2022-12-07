«Ъ»: Россия столкнется с трудностями при экспорте пшеницы на мировой рынок

К концу текущего года объемы экспорта российской пшеницы могут выйти на рекордные уровни 4-4,8 млн тонн. Однако в дальнейшем вывоз данной агрокультуры на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы отраслевых аналитиков.

«В декабре может быть отгружен исторически рекордный объем пшеницы — до 4,6–4,8 млн тонн. В ноябре Россия уже вывезла максимальные для месяца 4,8 млн тонн пшеницы с учетом поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — заявили в аналитическом центре «Русагротранса».

Однако уже в прошлом месяце отправку части запланированного экспорта пришлось отложить на декабрь. Это было связано с ухудшением погодных условий в южных портах. Тенденция может повториться и в этом месяце, предупредил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«Исходно экспорт пшеницы в декабре оценивался в 4,2 млн тонн. Однако резкое ухудшение погоды в Азовском море из-за сильного ветра и сложности на Черном море могут привести к тому, что показатель в итоге окажется ниже 4 млн тонн», — предостерег Рылько.

В «Совэконе» считают, что сдерживать российский экспорт в декабре также может нехватка вагонов для перевозки и оживление конкуренции с Украиной после продления действия зернового коридора. Кроме того, на ситуацию также будет влиять продолжающийся обвал цен на пшеницу на мировых биржах.

«С падением цен на мировых биржах российская пшеница теряет конкурентоспособность, что может привести к снижению спроса и экспорта в первом квартале 2023 года, а возможно, и к концу декабря», — заключил Сизов.

27 ноября посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва заявил, что доля импорта пшеницы из России в республику упадет ниже 10% в течение текущего финансового года из-за продолжающегося конфликта на Украине. По итогам 2021-2022 финансового года в Намибии доля импортированной из России пшеницы составила около 34%.