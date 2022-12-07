Товарооборот России и Китая за 11 месяцев увеличился на 32%

Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и составил рекордные $172,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Китай за этот период экспортировал в Россию товаров на $67,3 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 13,4%.

В то же время поставки из России в Китай выросли на 47,5%, составив $105 млрд.

По итогам 2021 года товарооборот между Россией и КНР вырос на 35,8% и составил тогда рекордные $146,9 млрд.

Несколько дней назад премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что примерно половина торговли между Россией и Китаем в настоящее время обслуживается в национальных валютах — рублях и юанях.

Ранее китайская таможня сообщила, что Россия в октябре отправила в КНР рекордный объем золота.