Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Товарооборот России и Китая за 11 месяцев увеличился на 32%

Товарооборот России и Китая вырос за январь-ноябрь 2022 года до рекордных $172,4 млрд

close
100%
Petar Kujundzic/Reuters

Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и составил рекордные $172,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Китай за этот период экспортировал в Россию товаров на $67,3 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 13,4%.

В то же время поставки из России в Китай выросли на 47,5%, составив $105 млрд.

По итогам 2021 года товарооборот между Россией и КНР вырос на 35,8% и составил тогда рекордные $146,9 млрд.

Несколько дней назад премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что примерно половина торговли между Россией и Китаем в настоящее время обслуживается в национальных валютах — рублях и юанях.

Ранее китайская таможня сообщила, что Россия в октябре отправила в КНР рекордный объем золота.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть