ЕС: страны Западных Балкан должны присоединиться к внешней политике, включая санкции

Лидеры Евросоюза по итогам саммита со странами Западных Балкан призвали балканских партнеров «в полной мере» присоединиться к его внешней политике, включая санкции. Об этом говорится в декларации по итогам встречи в верхах.

«По мере укрепления нашего сотрудничества с партнерами мы просим в это же время добиваться быстрого прогресса в вопросе присоединения в полной мере к внешней политике и политике в области безопасности Евросоюза, действовать соответствующе, в том числе в отношении принимаемых Евросоюзом ограничительных мер», — сказано в документе.

Ранее премьер Хорватии Андрей Пленкович заявлял, что Сербия как страна-кандидат должна подписать наряду с другими членами Евросоюза декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС.

Накануне РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщало, что Евросоюз намерен подтвердить курс на расширение и включение в союз балканских стран.

До этого стало известно, что ЕС намерен выделить €28 млн на развитие Балканского полуострова. Средства будут вложены в энергетику, общественную и транспортную сферы, цифровую экономику и экологию. Программа будет реализована в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Албании, Сербии и Черногории.