США в октябре увеличили импорт из России более чем вдвое

Соединенные Штаты в октябре увеличили импорт из России до $732 млн, что более чем в два раза больше показателя сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского бюро статистики.

Согласно представленной информации, в сентябре США импортировали из России продукции на $332,1 млн, а в мае — на $1,126 млрд. Отмечается, что показатель октября стал самым высоким за последние пять месяцев.

Газета Handelsblatt ранее писала, что страны Евросоюза существенно увеличили импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2022 года. По данным издания, страны ЕС и Великобритания закупили у России почти на 21% больше СПГ, чем в 2021 году, и этот объем продолжает расти.

До этого телеканал Yle со ссылкой на статистику финской таможни сообщал, что импорт российского никеля в Финляндию вырос в 2022 году на 60% по сравнению с прошлым годом. Согласно опубликованным данным, каждый месяц Финляндия закупает у России никель на сумму более €160 млн. Отмечалось, что сейчас на этот металл приходится две трети всего импорта в республику из России.