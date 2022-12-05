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S&P: длительное падение объемов производства в зоне евро говорит о скорой рецессии

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В ноябре производственная активность в зоне евро снизилась в очередной раз за последние пять месяцев, что указывает на приближение рецессии в регионе, сказано в отчете финансовой компании S&P Global.

По данным аналитиков организации, в прошлом месяце индекс производственной активности еврозоны составил 47,8%, оказавшись ниже 50% пятый месяц подряд. Однако относительно октября S&P зафиксировало некоторое улучшение. Тогда показатель находился на 23-месячном минимуме в 47,3%. Это говорит о «легком» спаде в экономике.

«Пятое подряд падение объемов производства увеличивает вероятность того, что еврозона сползает в рецессию. Однако в настоящее время спад остается скромным, а снижение общих темпов сокращения (деловой активности) в ноябре означает, что на данный момент в регионе ожидается сокращение ВВП всего на 0,2%», — отметил главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон.

Под рецессией понимается сокращение ВВП (экономики страны) в течение двух кварталов подряд. В середине ноября в пресс-службе Еврокомиссии заявили, что странам Евросоюза предстоит суровая зима, поскольку европейская экономика минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в состоянии рецессии.

В первой половине октября в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что экономика еврозоны вырастет на 3,1% по итогам 2022 года.

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