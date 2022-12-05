Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Президент Путин утвердил бюджет на 2023-2025 годы

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прогнозируемый объем доходов государственного бюджета в 2023 году составит 26,13 триллиона рублей, расходы – 29,056 триллиона рублей, в 2024 году доходы— 27,24 триллиона рублей, а расходы — 29,43 триллиона, доходы в 2025-м — 27,98 триллиона рублей, а расходы - 29,24 триллиона.

На протяжении трех лет бюджет будет дефицитным: в 2023 году — 2% ВВП, в 2024-м — 1,4% ВВП, в 2025-м - 0,7% ВВП. Заимствования станут основным источником покрытия дефицита.

В указанный период ожидается рост объема государственного долга России. По итогам 2023 года он составит около 25,369 триллиона рублей, в 2024 году – 27,679 триллиона рублей, в 2025-м – 29,94 триллиона рублей. Отмечается при этом, что он «сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)».

Ранее Владимир Путин заявил, что государственный долг РФ принципиально ниже, чем в Еврозоне, в Великобритании и США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть