Минфин: нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в ноябре были ниже прогноза на 90,2 млрд руб

В Минфине РФ заявили, что дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже прогнозируемого на 90,2 млрд рублей, передает РИА Новости.

Министерство прогнозировало дополнительные нефтегазовые доходы на ноябрь в размере 282,8 млрд рублей, отмечается в сообщении.

Ранее Минфин РФ выполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям, оплатив их в рублях, сообщает пресс-служба министерства.

Россия выполнила свои обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг, подчеркнули в Минфине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новом временном порядке выплат по еврооблигациям, согласно которому обязательства РФ по еврооблигациям считаются выполненными, если они произведены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты на валютном рынке РФ в день выплат.