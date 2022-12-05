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Объемы поставок газа из ФРГ в Польшу по Ямал-Европе утром 5 декабря упали до нуля

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Объемы поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу Ямал-Европа упали до нуля с 06.00 до 07.00 по местному времени (с 08.00 до 09.00 по мск). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора GASCADE.

Отмечается, что поставки газа в восточном направлении через газоизмерительную станцию «Мальнов» на границе Германии и Польши в указанный период времени были равны нулю.

Поставки топлива «Газпромом» прекратились 27 апреля 2022 года после того, как Варшава отказалась оплачивать газ в рублях. Польша ранее получала из России до 10 млрд топлива в год по газопроводу «Ямал — Европа».

Ранее власти Польши подтвердили перевод доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, под принудительное управление с изъятием акций российской компании.

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