Объемы поставок газа из ФРГ в Польшу по Ямал-Европе утром 5 декабря упали до нуля

Объемы поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу Ямал-Европа упали до нуля с 06.00 до 07.00 по местному времени (с 08.00 до 09.00 по мск). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора GASCADE.

Отмечается, что поставки газа в восточном направлении через газоизмерительную станцию «Мальнов» на границе Германии и Польши в указанный период времени были равны нулю.

Поставки топлива «Газпромом» прекратились 27 апреля 2022 года после того, как Варшава отказалась оплачивать газ в рублях. Польша ранее получала из России до 10 млрд топлива в год по газопроводу «Ямал — Европа».

Ранее власти Польши подтвердили перевод доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, под принудительное управление с изъятием акций российской компании.