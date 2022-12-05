Оператор связи «Мегафон» продал свою долю в ретейлере «Связной»

Российский оператор связи «Мегафон» продал собственную долю в «Связном». Компания больше не является акционером ретейлера, приводит слова генерального директора «Мегафона» Хачатура Помбухчана РБК.

«Все, что могу сказать: мы больше не акционеры «Связного», и наше решение с работой и с эффективностью самого «Связного» никак не связано», — заявил Помбухчан.

По его словам, в компании остались довольны результатами сделки. После продажи доли в «Связном» компания планирует и дальше развивать собственную розничную сеть.

«Она (розничная сеть «Мегафона» — «Газета.Ru») — самая эффективная в телекоме и полностью закрывает наши интересы в этом направлении», — заключил Помбухчан.

Решение продать свою долю в «Связном» в «Мегафоне» объяснили тем, что ретейлер не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, однако «отнимал время, усилия команды и являлся бесполезным».

4 октября оператор связи «Мегафон» решил объединить свою розничную сеть с магазинами дочерней компании Yota. Процесс завершится до конца 2023 года. Ожидается, что этот шаг увеличит эффективность розницы и на треть снизит расходы на развитие сети.