Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Оператор связи «Мегафон» продал свою долю в ретейлере «Связной»

close
100%
Пресс-служба «Мегафон»

Российский оператор связи «Мегафон» продал собственную долю в «Связном». Компания больше не является акционером ретейлера, приводит слова генерального директора «Мегафона» Хачатура Помбухчана РБК.

«Все, что могу сказать: мы больше не акционеры «Связного», и наше решение с работой и с эффективностью самого «Связного» никак не связано», — заявил Помбухчан.

По его словам, в компании остались довольны результатами сделки. После продажи доли в «Связном» компания планирует и дальше развивать собственную розничную сеть.

«Она (розничная сеть «Мегафона» — «Газета.Ru») — самая эффективная в телекоме и полностью закрывает наши интересы в этом направлении», — заключил Помбухчан.

Решение продать свою долю в «Связном» в «Мегафоне» объяснили тем, что ретейлер не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, однако «отнимал время, усилия команды и являлся бесполезным».

4 октября оператор связи «Мегафон» решил объединить свою розничную сеть с магазинами дочерней компании Yota. Процесс завершится до конца 2023 года. Ожидается, что этот шаг увеличит эффективность розницы и на треть снизит расходы на развитие сети.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть