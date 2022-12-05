Центробанки Германии и Франции обязались снизить инфляцию в пять раз к 2025 году

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гало пообещали снизить инфляцию в пять раз и вернуться в целевому показателю в 2% к концу 2024 или 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы вернем инфляцию к 2% к концу 2024 или 2025 года... Это не просто прогноз. Это обязательство», — заявил де Гало.

В материале отмечается, что годовая инфляция в октябре в Еврозоне повысилась до 10,6%, в ноябре снизилась до 10%. В Европейском Центробанке (ЕЦБ) размышляют над повышением ключевой ставки.

Нагель и де Гальо рассказали, что ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ в конечном итоге сдержит рост цен, который сейчас в пять раз превышает целевой показатель (около 10%).

В сентябре ЕЦБ впервые в истории повысил три ключевые ставки сразу на 75 базисных пунктов. Изменениям со стороны валютного регулятора подверглись: процентная ставка по основным операциям рефинансирования (до 1,25%), а также ставки по маржинальной кредитной линии (до 1,5%) и по депозитной линии (до 0,75%).