Профессор DIGS: введение потолка цен на российскую нефть может быть рискованной стратегией

Введение потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в размере $60 за баррель представляет собой рискованную стратегию с непонятным итогом. Такое мнение выразил профессор по энергетической политике и дипломатии института Дохи для аспирантов DIGS Лоран Ламбер в разговоре с агентством РИА Новости.

«Очень трудно понять, как это решение на самом деле повлияет на ситуацию. Предполагается, что оно негативно отразится на российской экономике, но мы не знаем, как отреагирует на него международный рынок нефти», — сказал Ламбер.

По словам профессора, также непонятна реакция союзников России, в особенности Индии, которая закупила большие объемы российской нефти по сниженным ценам.

Накануне в Еврокомиссии (ЕК) оповестили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

Ранее 4 декабря вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия не станет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого стране придется сократить добычу.

В конце прошлого месяца агентство Reuters написало, что в ноябре 2022 года на Индию пришлась доля в 40% от всех морских поставок российской нефти в ноябре.