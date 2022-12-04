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Комитет ОПЕК+ рекомендовал не менять текущий план добычи нефти

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Heinz-Peter Bader/Reuters

Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан, которые входят в мониторинговый комитет ОПЕК+ (всего в соглашении 23 страны), рекомендовали сохранить текущий план по добыче нефти, предусматривающий сокращение производства с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение источника в одной из делегаций.

«На таком же уровне (сохранить квоты)», — сказал собеседник агентства относительно рекомендаций комитета организации.

Как до этого сообщало агентство Reuters, альянс планирует оценить влияние на мировой рынок ограничительных мер Евросоюза (ЕС) против российской нефти, которые вступают в силу 5 декабря.

Накануне газета The New York Times написала, что группа ОПЕК+ на ближайшее время займе выжидательную позицию на фоне введения эмбарго ЕС по отношению к нефти из России.

Ранее 3 декабря в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

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