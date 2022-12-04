Средние цены на новостройки в России снизились из-за роста предложений со скидкой

Средние цены на новостройки в России стали снижаться из-за того, что как минимум больше половины предложений продаются со скидкой в 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

«Часть застройщиков стали активно стимулировать спрос, стремясь успеть реализовать объекты по программе, другие, наоборот, ощутили прирост активности и решили поднять цены. Ситуация неоднозначна. Однако застройщики готовы предоставить дисконт на уровне 10%, в то время как ранее речь шла об 1%», — отметил директор департамента продаж «Этажей» Сергей Зайцев.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что несмотря на то, что средние цены на новостройки больше всего подешевели в регионах, в Москве и Санкт-Петербурге также наблюдается тренд на снижение цен. При этом со скидкой продается не менее половины предложений на рынке.

Аналитики посчитали, что одновременно со снижением средник цен за «квадрат», спрос на новостройки вырос на 20-25% на фоне опасений по поводу завершения программы льготной ипотеки. Несмотря на то, что активность покупателей выросла, также стало больше предложений, из-за чего роста цен не произошло.

25 ноября в компании «Метриум» заявили, что в пределах старых границ Москвы средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента сократилась в октябре 2022 года почти во всех округах.