Володин заявил о сохранности средств бизнесменов при их вложении в развитие страны

Российским бизнесменам лучше всего вкладывать свои средства в развитие страны ражи сохранности денег. Об этом в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Бизнесмены из России должны вкладывать средства в развитие страны, это позволит сохранить эти деньги, тогда как на Западе активы предпринимателей и их самих могут арестовать», — отметил Володин.

По его словам, страны Запада стали отбирать виллы, яхты и самолеты у российских бизнесменов и начали арестовывать их самих. Поэтому слова президента РФ Владимира Путина, которые он сказал 20 лет назад по поводу того, что те, кто хранит за рубежом средства, замучаются «пыль глотать», пытаясь их вернуть, стали пророческими.

Он добавил, что если люди родились в этой стране и смогли реализоваться, то значит всем ей обязаны. Поэтому необходимо делать все возможное, чтобы в родной стране жизнь стала лучше.

28 ноября Володин заявил, что США втянули Европу в санкционные войны с Россией, в результате европейские государства столкнулись с безработицей, закрытием предприятий и прочими проблемами. По словам парламентария, для себя американцы берут энергоресурсы по одной цене, а Европе продают их в четыре раза дороже. Володин также отметил, что США «свернули» российские программы, которые позволяли использовать недорогую энергию.