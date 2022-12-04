Россияне нарастили задолженность по потребкредитам до рекордного 631 млрд рублей

Объем просроченных потребительских кредитов россиян по итогам октября достиг рекордного 631,1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные «Скоринг бюро».

«При этом количество просроченных свыше 90 дней потребительских ссуд в октябре немного снизилось — на 0,1%, до 4,032 миллиона кредитов», — отметили в компании.

В бюро добавили, что в последнее время наблюдается увеличение тренда риска, который может быть безболезненно абсорбирован кредитной системой. Однако дальнейшая ситуация на рынке будет более ясна лишь в начале 2023 года. Тогда выйдет новая макроэкономическая статистика, где будут показаны итоги работы кредитной системы в нестабильных экономических условиях.

В публикации также указали, что в октябре количество открытых потребительских ссуд выросло на 1,4%, впервые достигнув показателя в 34,3 млн единиц. Размер портфеля поднялся на 1%, до 7,4 трлн рублей.

22 ноября российский Центробанк установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на выдачу необеспеченных потребительских кредитов в первом квартале 2023 года. В Банке России также указали, что по итогам третьего квартала (июль — октябрь) 2022 года доля необеспеченных потребительских кредитов, которые предоставляли заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, составила свыше 32%.