Потолок цен на нефть из России в Евросоюзе пересмотрят в первый раз в январе 2023 года

В первый раз потолок цен на российскую нефть в Евросоюзе (ЕС) пересмотрят в середине января 2023 года. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский источник, написало агентство РИА Новости.

«Мы впервые приступим к пересмотру в середине января. <...> Процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7», — сообщил источник, добавив в этой связи, что предел цены могут пересматривать каждые два месяца.

Кроме того, по словам источника, для пересмотра уровня потолка стоимости российской нефти необходимо единогласное решение Совета ЕС. При этом он признал высокую вероятность появления дискуссий и разногласий перед пересмотром предела цены.

Ранее 3 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что введение потолка цен на нефть из России, поставляемую морским путем, нанесет ущерб европейской экономике.

До этого в тот же день Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

В первой половине октября президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть.